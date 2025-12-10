Maignan via dal Milan | al suo posto un profilo da urlo!
Il Milan si prepara a sostituire Maignan, ora in partenza, con un profilo di grande livello. La squadra, attualmente prima in classifica, rafforza ulteriormente la rosa con un colpo di mercato importante. Ecco chi potrebbe presto indossare la maglia rossonera e contribuire al proseguimento della stagione ricca di ambizioni.
Milan primo in classifica e particolarmente attivo anche sul mercato: ecco chi potrebbe presto indossare la maglia rossonera. Quattro vittorie e un pareggio, 8 gol fatti e 4 subiti: questo il ruolino di marcia negli ultimi cinque incontri del Milan, che occupa al momento la prima posizione in classifica con 31 punti, insieme al Napoli. Maignan (Ansa) – Tvplay.it I rossoneri, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, sono sicuramente tra i favoriti per la conquista dello scudetto e anche contro il Torino hanno conquistato l’intera posta in palio al termine di una rimonta pazzesca. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Esclusiva @sachatavolieri - Il #Milan punta su Alisson #Becker: il successore di #Maignan? Il Milan avrebbe già contattato i rappresentanti del portiere brasiliano, dimostrando una chiara volontà di procedere rapidamente sulla questione, e il momento potr Vai su X
#Milan, chi al posto di #Maignan nel #mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti - facebook.com Vai su Facebook
Svolta improvvisa Milan, Modric caccia Maignan: Allegri incredulo - Il Milan brilla e lo fa grazie alle parate di Maignan e alle giocate di Modric. Secondo calciomagazine.net
