Magistratura lenta con il bimbo disabile maltrattato tempestiva per i bimbi del bosco | tutele per i minori a due velocità
L'articolo analizza il trattamento differenziato delle tutele per i minori, evidenziando come la magistratura sia stata tempestiva nel caso dei bambini del bosco, mentre abbia mostrato lentezza nel rispondere alle esigenze di un bambino disabile vittima di maltrattamenti. Una riflessione sulle due velocità delle istituzioni nella tutela dei minori.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera aperta al direttore del Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda, del senatore Riccardo Pedrizzi Caro Direttore, da giorni è su tutta la stampa il caso della famiglia del “bosco”, per la quale la macchina delle “tutele” per i minori si è mossa con una rapidità straordinaria, portando via alla famiglia i figli alle prime notizie di un possibile stile di vita incompatibile con la loro salute e con la loro formazione. I pm, gli assistenti sociali, le forze dell’ordine, si sono attivati immediatamente per “fare giustizia” di ciò che è stato considerato inaccettabile e dannoso per dei minorenni, per riportarli – si è detto – in un alveo di “protezione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
