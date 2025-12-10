Magia ad Assisi Percorso di pace con Ranocchia

Assisi si anima di festa per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Un percorso di pace attraversa Santa Maria degli Angeli e il centro storico, coinvolgendo la comunità locale in un momento di grande suggestione e condivisione. L'evento celebra valori di unità e solidarietà, rendendo questa tappa un momento speciale per la città e i suoi abitanti.

Clima di festa per il passaggio, a Santa Maria degli Angeli prima e nel centro storico di Assisi poi, per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. In tanti, comprese alcune scolaresche, hanno atteso il passaggio dei tedofori che si sono alternati lungo il percorso, quindici in totale. Nel convoglio olimpico anche musica, animazione e caccia ai gadget. Nella cittadina della Porziuncola la partenza è avvenuta in via Becchetti toccando poi la Basilica papale e poi il tratto di strada che va sino ad Assisi, percorso ogni anno dalla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, in un’unione ideale con i valori promossi dalla manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Magia ad Assisi. Percorso di pace con Ranocchia

Nel cuore di Assisi, dove ogni angolo celebra la magia delle Feste, dove ogni tramonto riempie l’animo di immensa bellezza, vi aspettiamo per farvi vivere l’atmosfera e i sapori della tradizione. Da tutto il nostro staff, auguri di Buone Feste #assisi #natale202 - facebook.com Vai su Facebook

La magia di un incontro avviene con le persone ,ma non meno coi luoghi. E non c’è niente da dire quando succede.Provi solo stupore e meraviglia. ~ Basilica di San Francesco Assisi mie #Assisi #ArtLovers #arte #SeizeTheMoment #Umbria #GoodEvening Vai su X

La fiamma olimpica fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video) - La fiamma olimpica 2026 in Umbria fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video) ... Secondo assisinews.it