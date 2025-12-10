Magia ad Assisi Percorso di pace con Ranocchia

Assisi si anima di festa per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Un percorso di pace attraversa Santa Maria degli Angeli e il centro storico, coinvolgendo la comunità locale in un momento di grande suggestione e condivisione. L'evento celebra valori di unità e solidarietà, rendendo questa tappa un momento speciale per la città e i suoi abitanti.

Clima di festa per il passaggio, a Santa Maria degli Angeli prima e nel centro storico di Assisi poi, per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. In tanti, comprese alcune scolaresche, hanno atteso il passaggio dei tedofori che si sono alternati lungo il percorso, quindici in totale. Nel convoglio olimpico anche musica, animazione e caccia ai gadget. Nella cittadina della Porziuncola la partenza è avvenuta in via Becchetti toccando poi la Basilica papale e poi il tratto di strada che va sino ad Assisi, percorso ogni anno dalla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, in un’unione ideale con i valori promossi dalla manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

