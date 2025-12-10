Maggioranza in bilico Slitta il voto sul bilancio per rinnovo revisori
La maggioranza in consiglio comunale si trova in bilico, con il voto sul bilancio e il rinnovo dei revisori che viene rimandato. L’evento rappresenta un banco di prova per la stabilità politica del sindaco Del Ghingaro, dopo il recente rimpasto di giunta e le conseguenti tensioni all’interno della maggioranza.
Era atteso come una sorta di voto di fiducia, anche per testare la tenuta politica del sindaco Del Ghingaro dopo il rimpasto di giunta (con l’uscita degli assessori Alberici, Mei e Pierucci) che ha innescato la migrazione di tre consiglieri della Lista Blu nel gruppo misto. E dunque ribaltato (almeno sulla carta) gli equilibri di forza con l’opposizione. Ma il voto sul bilancio di previsione – uno strumento tecnico- contabile, ma anche politico in quanto traduce in numeri le priorità dell’amministrazione – slitterà (insieme alla prova di resistenza) ad anno nuovo. "Per il rinnovo del collegio dei sindaci revisori" ha spiegato il sindaco Giorgio Del Ghingaro, ieri, durante la riunione dei capigruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Consiglio appeso a un filo: maggioranza in bilico
Elezioni Moldavia 2025, risultati definitivi: vincono gli europeisti, maggioranza assoluta in bilico
Maggioranza ai ferri corti: Meloni "prenota" la Campania, ma Tajani non ci sta e c'è anche il Veneto in bilico
Finanziaria in Aula tra veti, tensioni e maggioranza in bilico: oggi la prova di forza #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
