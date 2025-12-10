Maggioranza divisa su Kiev Stallo sulla Manovra

La situazione politica italiana si trova di fronte a due sfide principali: da un lato, la divisione all’interno della maggioranza sulla questione di Kiev, dall’altro, lo stallo sulla Manovra economica. Mentre i temi internazionali attirano l’attenzione, le tensioni interne rischiano di complicare ulteriormente il quadro politico e decisionale del paese.

La politica italiana alle prese con gli scenari internazionali, mentre sul fronte interno tiene banco la Manovra. Attesi i ritocchi del governo: nel weekend rush finale della commissione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

