Maggioranza divisa su Kiev Stallo sulla Manovra
La situazione politica italiana si trova di fronte a due sfide principali: da un lato, la divisione all’interno della maggioranza sulla questione di Kiev, dall’altro, lo stallo sulla Manovra economica. Mentre i temi internazionali attirano l’attenzione, le tensioni interne rischiano di complicare ulteriormente il quadro politico e decisionale del paese.
La politica italiana alle prese con gli scenari internazionali, mentre sul fronte interno tiene banco la Manovra. Attesi i ritocchi del governo: nel weekend rush finale della commissione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Valguarnera (EN) - Approvato il bilancio 2025-2027: maggioranza compatta, opposizione divisa e assente dedalomultimedia.org/notizie/ultime… #valguarnera #bilancio #consiglio #opposizione #maggioranza #politica Vai su X
«Maggioranza divisa e senza numeri. Una situazione che rischia di bloccare temi cruciali per la città» #politica - #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
L'Eurocamera dice "sì all'invio di Taurus a Kiev". Maggioranza e Pd divisi - La fornitura di missili tedeschi Taurus all'Ucraina divide governo e opposizioni a Strasburgo. Riporta ansa.it
