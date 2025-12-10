Mafie in Emilia-Romagna il bilancio della Dia | operazioni settori a rischio e nuove minacce digitali

Nel 2025, la Direzione Investigativa Antimafia di Bologna ha intensificato le proprie attività di contrasto alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. Il rapporto evidenzia operazioni significative, settori a rischio e nuove minacce digitali, sottolineando l’impegno costante per tutelare la regione da infiltrazioni mafiose e criminali.

La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Bologna ha mantenuto elevata l’attività di contrasto contro la criminalità organizzata nel 2025, rafforzando il presidio sulla regione Emilia-Romagna. Il capo del Centro operativo di Bologna, Marco Marricchi, ha illustrato il bilancio annuale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

