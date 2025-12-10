Mafia omicidi Vecchio e Rovetta | udienza preliminare a gennaio per il boss Aldo Ercolano

L'udienza preliminare per il boss mafioso Aldo Ercolano, nipote di Benedetto Santapaola, si terrà il 22 gennaio a Catania. La procedura riguarda la richiesta di rinvio a giudizio per il duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, vittime di un grave fatto di cronaca.

Duplice omicidio Rovetta-Vecchio la Procura chiede il processo per il boss Aldo Ercolano

