Mafia omicidi Vecchio e Rovetta | udienza preliminare a gennaio per il boss Aldo Ercolano

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'udienza preliminare per il boss mafioso Aldo Ercolano, nipote di Benedetto Santapaola, si terrà il 22 gennaio a Catania. La procedura riguarda la richiesta di rinvio a giudizio per il duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, vittime di un grave fatto di cronaca.

Si terrà il 22 gennaio a Catania, davanti al gup Carla Valenti, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola, per il duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, uccisi dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

