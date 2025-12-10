**Mafia | maxiblitz Palermo Crispi Sisco ' vittime estorsione non hanno denunciato' **

Un blitz antimafia a Palermo ha portato all’arresto di 50 persone nel quartiere della Noce, svelando un sistema di estorsioni radicato. Le vittime, secondo quanto emerso, non avevano mai denunciato gli estorsori del pizzo, evidenziando la difficile lotta contro la criminalità organizzata e il silenzio che la circonda.

Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - Le vittime delle estorsioni del quartiere della Noce di Palermo, come emerge dal maxiblitz dell'alba di oggi coordinata dalla Dda di Palermo, che ha portato all'arresto di 50 persone, "non hanno mai denunciato gli esattori del pizzo". E' quanto sottolinea il dirigente del Sisco Valentina Crispi nel corso della conferenza stampa alla presenza del Procuratore capo Maurizio de Lucia. "C''è una totale assenza di denuncia da parte delle vittime - spiega Crispi - le somme richieste alle vittime delle estorsioni variavano dai 500 ai 1.200 euro". Le vittime "non vengono scelte in maniera casuale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mafia: maxiblitz Palermo, Crispi (Sisco) 'vittime estorsione non hanno denunciato'**

Maxi blitz all’alba nel Palermitano, 50 misure restrittive per mafia, estorsioni e droga Vai su Facebook

Mafia, pizzo e traffico di droga. Maxi blitz a Palermo: cinquanta arresti dlvr.it/TPkfYm #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Mafia, pizzo e traffico di droga. Maxi blitz a Palermo: 50 arresti VIDEO - La Direzione distrettuale antimafia di Palermo contesta i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione ... Come scrive livesicilia.it