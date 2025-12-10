Mafia estorsioni e droga | blitz nella notte a Palermo 50 arresti dopo la rivolta dei commercianti

Nella notte, a Palermo, un’operazione antimafia ha portato all’arresto di cinquanta persone coinvolte in reati di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L’intervento della Polizia di Stato, su delega della Procura, ha seguito le proteste dei commercianti e ha colpito un’organizzazione criminale radicata nel territorio.

Su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la Polizia di Stato ha dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all’esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesi me. Ulteriori dettagli illustrati verranno nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso i locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mafia, estorsioni e droga: blitz nella notte a Palermo, 50 arresti dopo la rivolta dei commercianti

Droga, estorsioni e mafia. Blitz dal Barese al Salento: 8 arresti

Droga, estorsioni e mafia. Blitz dei carabinieri: 8 arresti. Tutti i nomi

Spaccio, estorsioni e mafia. Blitz dal Barese al Salento: 8 arresti. In carcere scovati 22 smartphone e droga

+++ Mafia, droga ed estorsioni: blitz a Palermo, scattano ben 50 arresti ++++ L'operazione https://qds.it/mafia-droga-estorsioni-blitz-palermo-scattano-50-arresti-cronaca/ Vai su Facebook

Maxi blitz all’alba nel Palermitano, 50 misure restrittive per mafia, estorsioni e droga - Tutti sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze st ... Riporta blogsicilia.it