Maestro di sci aperto il nuovo bando

È stato aperto oggi, mercoledì 10 dicembre, il nuovo bando di Regione Liguria per la selezione dei candidati ai corsi di formazione per diventare maestro di sci alpino e snowboard. L'iniziativa mira a individuare futuri istruttori qualificati, offrendo opportunità di formazione e inserimento nel settore degli sport invernali.

Apre oggi, mercoledì 10 dicembre, il bando di selezione di Regione Liguria per l'accesso ai corsi finalizzati al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sci alpino e dello snowboard.Il bando sarà aperto fino al 10 gennaio e disciplina l'accesso ai corsi previsti per il biennio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

