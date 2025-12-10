madonna di loreto preghiera per chiedere una grazia e dove vedere la diretta tv della santa messa

Il 10 dicembre si celebra la Beata Vergine Maria di Loreto, uno dei principali luoghi di devozione mariana. La Basilica di Loreto, situata in Piazza della Madonna, rappresenta un importante centro di fede e spiritualità. In questo articolo troverai informazioni sulla preghiera per chiedere una grazia e su come seguire la Santa Messa in diretta TV.

Si festeggia oggi 10 dicembre la Beata Vergine Maria di Loreto. La Basilica è uno dei luoghi di culto mariano tra i più importanti ed è ubicata in Piazza della Madonna al termine di via Lauretana a Loreto (provincia di Ancona). Il Santuario racchiude la Santa Casa di Nazareth con la tradizione che fa risalire al 1291 la traslazione prima in Dalmazia. Madonna di Loreto, il culto. Un Vescovo dell’epoca riconobbe in quella casa quella della Vergine Maria e per provarlo decise di inviare in Palestina una commissione che constatò che la casa della Madonna era scomparsa dal luogo d’origine. La struttura coincideva con quella ritrovata sui monti Dalmati ma successivamente la casa fu trasportata, sempre dagli Angeli, nel territorio di Recanati nel bosco di proprietà di una donna chiamata Loreta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it