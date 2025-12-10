Macrì suona la carica al suo Forlì | È ora di reagire lottiamo per la maglia che indossiamo

Il Forlì si prepara a reagire dopo un periodo complicato, con il capitano Macrì che invita alla lotta e all’unità. Nonostante la classifica sembri ancora favorevole, le ultime cinque partite hanno evidenziato difficoltà e preoccupazioni, richiedendo un cambio di passo e l’impegno di tutta la squadra per risollevare le sorti del campionato.

Il momento difficile pare non finire, la classifica ancora sorride ma il Forlì delle ultime cinque gare è solo un lontano parente di quello visto in avvio di stagione. Che si possa però ripartire e ritrovare quelle certezze fondamentali per centrare l'obbiettivo salvezza ne è convinto uno dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Oggi il prof. Macrì vi propone Vaso Egizio Antico. Pezzo unico con effigiati 4 musicisti. Certificato! Ultimo spettacolo! Ultimo giro! Poi si chiude. Aiutateci a finanziare l'ultimo spettacolo, prima che sia troppo tardi (per noi). La Panda Osiris, un gruppo ormai in esti - facebook.com Vai su Facebook