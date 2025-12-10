Machado | pronti a lottare per libertà

18.52 "Per avere la democrazia, dobbiamo essere pronti a lottare per la libertà".A dirlo la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado,vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025, nel discorso letto dalla figlia Ana Corina. Assente alla cerimonia di consegna del premio la madre. Marina Corina Machado tornerà in Venezuela "molto presto" ha dichiarato la figlia ritirando il premio in sua assenza a Oslo aggiungendo: "Vuole vivere in un Venezuela libero e non rinuncerà mai a questo obiettivo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

