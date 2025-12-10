Machado non sarà oggi alla cerimonia di consegna del Nobel per la Pace

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, venezuelana, non sarà presente alla cerimonia di oggi a Oslo. La sua assenza desta interesse e suscita domande sulle ragioni di questa decisione.

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, la venezuelana Maria Corina Machado, non parteciperà alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi a Oslo, in Norvegia. Lo afferma all'emittente NRK il direttore dell'Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken: "Purtroppo, al momento non si trova in Norvegia. E non salirà sul palco del Municipio di Oslo all'una di oggi, quando inizierà la cerimonia". Il premio sarà ritirato dalla figlia. A ritirare il premio sarà la figlia di Machado, Ana Corina Sosa. Machado è a capo dell'opposizione al regime di Nicolas Maduro in Venezuela e vive in una località segreta dalle elezioni dell'anno scorso.