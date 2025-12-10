Machado non ritira il premio Nobel | minacciata di morte non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e insignita del premio Nobel per la Pace, ha deciso di non partecipare alla cerimonia di Oslo a causa di minacce di morte e delle restrizioni imposte dal regime di Nicolás Maduro. La sua situazione mette in luce le difficoltà e le tensioni politiche che attraversano il Venezuela.

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione a Oslo. Ne ha dato la notizia Kristian Berg Harpviken, direttore dell'istituto Nobel norvegese all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. L'attivista – hanno aggiunto gli organizzatori – sarà rappresentata dalla figlia. "Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre", ha reso noto il direttore dell'Istituto. "Sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha aggiunto Harpviken.

