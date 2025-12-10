Machado la figlia ritira il premio Nobel per la pace a Oslo | In Venezuela terrorismo di stato

Ana Corina Sosa, figlia di María Corina Machado, ha ritirato il Premio Nobel per la Pace a Oslo in nome della madre, leader dell’opposizione venezuelana. La decisione è avvenuta poche ore dopo l’annuncio che Machado non avrebbe partecipato alla cerimonia, in un contesto segnato da accuse di terrorismo di stato in Venezuela.

La figlia della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, ha ritirato il Premio Nobel per la Pace a nome della madre, poche ore dopo che i funzionari avevano comunicato che la Machado non avrebbe partecipato alla cerimonia. Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comitato norvegese per il Nobel, ha detto durante la cerimonia di premiazione che “María Corina Machado ha fatto tutto il possibile per poter partecipare alla cerimonia odierna, intraprendendo un viaggio in una situazione di estremo pericolo”. “Sebbene non potrà partecipare alla cerimonia e agli eventi di oggi, siamo profondamente felici di confermare che è al sicuro e che sarà con noi qui a Oslo”, ha detto tra gli applausi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Machado, la figlia ritira il premio Nobel per la pace a Oslo: “In Venezuela terrorismo di stato”

