Machado la figlia ritira il Nobel | Democrazia essenziale per la pace

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, ha deciso di non partecipare alla cerimonia di Oslo per ritirare il premio. La sua scelta ha suscitato discussioni sul ruolo della democrazia e dei diritti umani nel contesto politico venezuelano e internazionale.

Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non è andata a Oslo per ritirare il riconoscimento. Al posto suo c'era la figlia, Ana Corina Sosa, che ha letto il discorso scritto dalla madre. "Il popolo non si è arreso. Durante gli ultimi 16 mesi di clandestinità abbiamo costruito nuove reti di pressione civica e disobbedienza disciplinata, preparandoci per una transizione ordinata del Venezuela verso la democrazia. È così che siamo arrivati a questo giorno, un giorno che porta l'eco di milioni di persone che si trovano alle soglie della libertà.

