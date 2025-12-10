Machado il Nobel e quella canzone per cacciare Maduro

María Corina Machado, figura di spicco della politica venezuelana, non è riuscita a giungere in tempo a Oslo per la cerimonia del Premio Nobel per la Pace. La sua storia e le sue azioni sono spesso al centro della scena internazionale, suscitando discussioni e riflessioni sul futuro del Venezuela e sui valori promossi dall'ambito Nobel.

Non ce l'ha fatta María Corina Machado ad arrivare in tempo a Oslo per la cerimonia del conferimento del Premio Nobel per la Pace. Ha però fatto sapere di essere riuscita comunque.

Machado, il Nobel e quella canzone per cacciare Maduro - La leader dell'opposizione venezuelana è in latitanza dall'agosto del 2024, a ritirare il premio e a leggere il testo che ha inviato, è andata sua figlia, Ana Corina Sosa. Scrive ilfoglio.it

L'accusa di Machado, Nobel in fuga: «In Venezuela terrorismo di Stato» - Maduro non si è presentata per ricevere il Premio a Oslo. Come scrive avvenire.it

