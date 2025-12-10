Ma vaf… Carlo Conti e la telefonata de Le Iene al cantante escluso da Sanremo 2026
Un semplice scherzo telefonico si trasforma in una notizia che farà discutere: Carlo Conti viene coinvolto in una telefonata de Le Iene, incentrata su un cantante escluso da Sanremo 2026. Un episodio che ha sollevato polemiche e riflessioni nel mondo dello spettacolo, portando alla ribalta questioni legate alla selezione e alla trasparenza del festival.
Doveva essere soltanto uno scherzo un po’ più pungente del solito, ma si è trasformato in una notizia destinata a far discutere. Qualcuno che è stato davvero importante per il Festival di Sanremo, convinto di essere al telefono con Carlo Conti, ha perso la pazienza e ha mandato il conduttore letteralmente a “fanc***”. La sorpresa, però, è che dall’altra parte della cornetta non c’era il vero Conti, bensì l’imitatore David Pratelli, insieme a Sebastian Gazzarrini, che per Le Iene hanno messo in piedi uno dei loro tranelli telefonici ai danni dei big esclusi dalla prossima edizione del Festival. La dinamica dello scherzo è stata spiegata proprio da Gazzarrini, che ha introdotto il servizio sottolineando come “La maggior parte degli esclusi non ha nessun rancore nei confronti di Carlo, tranne uno però, che ha anche vinto un’edizione del Festival ed è molto amato dal pubblico”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Paolo Giordano. Gigi D'Alessio · DIAMANTI E ORO (feat. Khaled & Jovanotti). In attesa della conferma di Carlo Conti, sembra che al Festival di Sanremo Laura Pausini abbia in programma anche dei "quadri", delle performance mirate e tematiche diverse sera - facebook.com Vai su Facebook
Chi condurrà #Sanremo2027? Dopo i record di #Sanremo2025, c’è stato un corteggiamento verso l’attuale direttore artistico, ma Carlo Conti non se la sente di fare il 6º Festival. Per @fanpage, alla guida di Sanremo 2027 potrebbe arrivare Stefano De Martino Vai su X
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it