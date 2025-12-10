Ma vaf… Carlo Conti e la telefonata de Le Iene al cantante escluso da Sanremo 2026

Un semplice scherzo telefonico si trasforma in una notizia che farà discutere: Carlo Conti viene coinvolto in una telefonata de Le Iene, incentrata su un cantante escluso da Sanremo 2026. Un episodio che ha sollevato polemiche e riflessioni nel mondo dello spettacolo, portando alla ribalta questioni legate alla selezione e alla trasparenza del festival.

Doveva essere soltanto uno scherzo un po' più pungente del solito, ma si è trasformato in una notizia destinata a far discutere. Qualcuno che è stato davvero importante per il Festival di Sanremo, convinto di essere al telefono con Carlo Conti, ha perso la pazienza e ha mandato il conduttore letteralmente a "fanc***". La sorpresa, però, è che dall'altra parte della cornetta non c'era il vero Conti, bensì l'imitatore David Pratelli, insieme a Sebastian Gazzarrini, che per Le Iene hanno messo in piedi uno dei loro tranelli telefonici ai danni dei big esclusi dalla prossima edizione del Festival. La dinamica dello scherzo è stata spiegata proprio da Gazzarrini, che ha introdotto il servizio sottolineando come "La maggior parte degli esclusi non ha nessun rancore nei confronti di Carlo, tranne uno però, che ha anche vinto un'edizione del Festival ed è molto amato dal pubblico".