Ma quello… Choc al presepe il sindaco nota qualcosa | arrivano le forze dell’ordine un arresto
A Galatone, in provincia di Lecce, un episodio inaspettato ha scosso la tradizionale atmosfera natalizia. Il sindaco ha notato qualcosa di insolito nel presepe, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine e portando a un arresto. Un evento che ha cambiato il volto delle celebrazioni festive, suscitando sorpresa e preoccupazione tra i cittadini.
In molte città italiane i presepi natalizi animano piazze e santuari, ma a Galatone, in provincia di Lecce, la tradizione si è trasformata in paura. “C’è qualcosa che si muove nel presepe!”. Una segnalazione improvvisa ha creato il panico tra i passanti, convinti di assistere a qualcosa di anomalo tra le sagome della Natività. Anche il sindaco della paese, che si trovava nelle vicinanze, ha percepito subito la situazione insolita e si è avvicinato per verificare cosa stesse accadendo. Dopo essersi avvicinato di più, il primo cittadino ha fatto una scoperta sconvolgente: nessun effetto scenico. Lì tra le statue del presepe c’era invece una persona in carne ed ossa, all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
