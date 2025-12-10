Ma domani a processo va Matteo Salvini
Domani si terrà il processo a Matteo Salvini, protagonista di un caso di grande interesse pubblico. Nel frattempo, l'articolo analizza la difficile situazione nei quartieri di Termini e dell'Esquilino, evidenziando con dati alla mano un incremento degli arresti e la forte presenza di stranieri coinvolti nei fermati quotidiani.
Il Tempo di ieri vi ha descritto – numeri alla mano – l'inferno di Termini e dell'Esquilino: un arresto al giorno, con l'80% dei fermati che sono stranieri. Avete letto bene: 80%, in un Paese in cui i residenti non italiani sono in tutto l'8% della popolazione. Non basta? Il Tempo di oggi vi racconta la storia di un egiziano che arriva nel Grand Hotel Italia, commette un numero impressionante di reati, è destinatario di sette provvedimenti di espulsione, ma – com'è come non è –sta ancora qua. Da qualche giorno, per lo meno, alloggia in carcere. Ma sempre qui, mica nel suo Paese. E infine la notizia più atroce, quella che apre il nostro giornale: lo stupro di una 23enne, domenica, all'uscita della metro Jonio, da parte di tre belve ancora da acciuffare.
Omicidio Vassallo, domani a Salerno la seconda udienza del processo
Processo omicidio Vassallo: domani, 17 ottobre seconda udienza e punto stampa in Tribunale
In Grecia le ONG sotto processo: a 7 anni dai fatti, è cominciato a Lesbo il processo contro 24 attivisti che hanno svolto lavoro umanitario per assistere migranti in pericolo in mare.
Crollo del Morandi: il processo riparte. Da domani parlano le difese! A 6 anni dalla tragedia che ha segnato Genova, il processo per il crollo del ponte Morandi entra in una nuova fase cruciale. Da domani, nell'aula bunker di Palazzo di Giustizia, toccherà alle difese.
Open arms, dubbi PG su ricorso dei pm di Palermo contro l'assoluzione di Salvini - "Il ricorso non dimostra la sussistenza di reati", si legge in una memoria di 46 pagine che sarà illustrata nell'udienza dell'11 dicembre
