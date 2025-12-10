ma domani a processo va matteo salvini

Domani si terrà il processo a Matteo Salvini, protagonista di un caso di grande interesse pubblico. Nel frattempo, l'articolo analizza la difficile situazione nei quartieri di Termini e dell'Esquilino, evidenziando con dati alla mano un incremento degli arresti e la forte presenza di stranieri coinvolti nei fermati quotidiani.

Il Tempo di ieri vi ha descritto – numeri alla mano – l'inferno di Termini e dell'Esquilino: un arresto al giorno, con l'80% dei fermati che sono stranieri. Avete letto bene: 80%, in un Paese in cui i residenti non italiani sono in tutto l'8% della popolazione. Non basta? Il Tempo di oggi vi racconta la storia di un egiziano che arriva nel Grand Hotel Italia, commette un numero impressionante di reati, è destinatario di sette provvedimenti di espulsione, ma – com'è come non è –sta ancora qua. Da qualche giorno, per lo meno, alloggia in carcere. Ma sempre qui, mica nel suo Paese. E infine la notizia più atroce, quella che apre il nostro giornale: lo stupro di una 23enne, domenica, all'uscita della metro Jonio, da parte di tre belve ancora da acciuffare.