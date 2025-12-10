Luxury Resort di ‘Quellenhof’ Romanticismo ed eleganza
Situato tra le suggestive vette dell’Alto Adige e le acque del Lago di Garda, il Luxury Resort ‘Quellenhof’ offre un’esperienza di romanticismo ed eleganza. Durante l’inverno, i resort si trasformano in autentiche oasi di magia, tra paesaggi innevati e tramonti dorati, regalando un’atmosfera unica e raffinata.
Quando il sole d’inverno sfiora le cime innevate dell’Alto Adige e il Lago di Garda riflette i toni dorati dei tramonti natalizi, i resort del gruppo ’Quellenhof’ si trasformano in autentiche oasi di magia. Qui, tra luci soffuse, profumi avvolgenti e il crepitio discreto dei camini, ogni attimo diventa un’esperienza da custodire nel cuore. Natale e Capodanno non sono semplici date: sono un viaggio sensoriale, un invito a immergersi in atmosfere eleganti, calde e romantiche. Sul Lago di Garda, ad esempio il ’Quellenhof Luxury Resort Lazise’ apre le sue porte al pacchetto ’Merry Christmas’, disponibile dal 20 al 26 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
