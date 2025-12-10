Lutto nella sanità padovana | addio all' infermiera dal cuore d' oro

Un grave lutto scuote la sanità padovana con la perdita di Paola Cecchinato, infermiera stimata presso la Patologia Neonatale dell'ospedale di Cittadella. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la comunità e il personale sanitario che la ricorda con affetto.

Un grave lutto ha colpito la sanità padovana. E' morta Paola Cecchinato, infermiera presso la Patologia Neonatale del punto nascita dell'ospedale di Cittadella. Era conosciuta da tutti non solo per la sua indiscussa professionalità, ma anche per il suo cuore d'oro. E' stata stroncata da un male. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

