L' uso quotidiano dei social riduce l' attenzione nei bambini

Un ampio studio longitudinale su oltre 8.000 bambini tra 9 e 14 anni evidenzia come l'uso quotidiano e prolungato dei social media possa aumentare i sintomi di disattenzione, diversamente da televisione e videogiochi. I risultati suggeriscono un legame tra il consumo di social network e una diminuzione dell'attenzione nei bambini in questa fascia d'età.

AGI - Un ampio studio longitudinale su oltre 8mila bambini tra 9 e 14 anni mostra che l' uso quotidiano e prolungato dei social media è associato a un graduale aumento dei sintomi di disattenzione, mentre non emergono effetti simili per televisione o videogiochi. La ricerca, pubblicata su Pediatrics Open Science dal Karolinska Institutet, indica che la costante esposizione a notifiche, messaggi e stimoli intermittenti può alterare la capacità di mantenere la concentrazione, suggerendo un possibile contributo all'incremento delle diagnosi di ADHD rilevato negli ultimi anni. Lo studio ha seguito 8. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'uso quotidiano dei social riduce l'attenzione nei bambini

