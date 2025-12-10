Lupo investito e ucciso in Valchiavenna

Nella mattinata di ieri, lungo la strada Statale 36 in località Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo, in Valchiavenna, è stato avvistato e successivamente trovato morto un lupo investito. L'evento ha attirato l'attenzione sulla presenza di questa specie nella zona e sulle problematiche legate ai rischi sulle strade.

