Lupo imprese agricole devastate | Danni per 300mila euro a Ravenna
Negli ultimi anni, la presenza del lupo si è fatta sempre più frequente e vicina alle aree urbane, causando preoccupazione tra gli agricoltori. A Ravenna, gli impatti si sono tradotti in ingenti danni alle imprese agricole, stimati in circa 300mila euro. L'articolo analizza la situazione e le ripercussioni di questa crescente problematica.
Ravenna, 10 dicembre 2025 – Il lupo negli ultimi anni ha fatto diverse apparizioni sempre più a bassa quota, fino a sfiorare quasi la città. Non solo. Anche i cinghiali (e la fauna selvatica in generale come nutre o volpi) si sono spesso presentati a tu per tu con l’uomo. Un fenomeno che iinteressa anche l’ Emilia Romagna e la provincia di Ravenna. Finora a rimetterci sono state molto spesso le imprese agricole, i loro allevamenti e raccolti con pesanti danni. Un lupo nella zona dell’ospedale. Avvistato, si è poi dileguato: "Evitate di dargli del cibo" Lupi, danni per 300mila euro. Le Cooperative agricole braccianti hanno denunciato infatti danni per circa 300. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
? "Un grande in bocca al lupo da tutta la cooperazione di Roma al neo rieletto presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Un riferimento forte la CCIAA per tutte le imprese della Capitale, un punto fermo di confronto e dialogo il cui - facebook.com Vai su Facebook
Imprese agricole più moderne, quasi 4mila con Fondo Innovazione - 000 le imprese agricole che grazie ai 300 milioni di euro del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura, istituito dal Ministero competente e gestito da Ismea, hanno potuto acquistare ... Come scrive ansa.it
Roma, Nainggolan: “Andare via la scelta peggiore, Monchi si è comportato da bugiardo” sololaroma.it
Rinnovo bonus barriere architettoniche 2026: ecco cosa prevede la proposta lettera43.it
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Udinese, la sconfitta contro il Genoa ha lasciato il segno! Pozzo non ha gradito e Runjaic… calcionews24.com
Braccianti sfruttati dai caporali, 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoro anteprima24.it
Josh Hutcherson confessa: "Dopo Hunger Games ho scoperto il rifiuto. Nessuno chiamava più" movieplayer.it