Lupo imprese agricole devastate | Danni per 300mila euro a Ravenna

Negli ultimi anni, la presenza del lupo si è fatta sempre più frequente e vicina alle aree urbane, causando preoccupazione tra gli agricoltori. A Ravenna, gli impatti si sono tradotti in ingenti danni alle imprese agricole, stimati in circa 300mila euro. L'articolo analizza la situazione e le ripercussioni di questa crescente problematica.

Ravenna, 10 dicembre 2025 – Il lupo negli ultimi anni ha fatto diverse apparizioni sempre più a bassa quota, fino a sfiorare quasi la città. Non solo. Anche i cinghiali (e la fauna selvatica in generale come nutre o volpi) si sono spesso presentati a tu per tu con l’uomo. Un fenomeno che iinteressa anche l’ Emilia Romagna e la provincia di Ravenna. Finora a rimetterci sono state molto spesso le imprese agricole, i loro allevamenti e raccolti con pesanti danni. Un lupo nella zona dell’ospedale. Avvistato, si è poi dileguato: "Evitate di dargli del cibo" Lupi, danni per 300mila euro. Le Cooperative agricole braccianti hanno denunciato infatti danni per circa 300. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupo, imprese agricole devastate: “Danni per 300mila euro a Ravenna”

