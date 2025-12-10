Lupo imprese agricole devastate | Danni per 300mila euro a Ravenna

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la presenza del lupo si è fatta sempre più frequente e vicina alle aree urbane, causando preoccupazione tra gli agricoltori. A Ravenna, gli impatti si sono tradotti in ingenti danni alle imprese agricole, stimati in circa 300mila euro. L'articolo analizza la situazione e le ripercussioni di questa crescente problematica.

Ravenna, 10 dicembre 2025 – Il lupo negli ultimi anni ha fatto diverse apparizioni sempre più a bassa quota, fino a sfiorare quasi la città. Non solo. Anche i cinghiali (e la fauna selvatica in generale come nutre o volpi) si sono spesso presentati a tu per tu con l’uomo. Un fenomeno che iinteressa anche l’ Emilia Romagna e la provincia di Ravenna. Finora a rimetterci sono state molto spesso le imprese agricole, i loro allevamenti e raccolti con pesanti danni. Un lupo nella zona dell’ospedale. Avvistato, si è poi dileguato: "Evitate di dargli del cibo" Lupi, danni per 300mila euro. Le Cooperative agricole braccianti hanno denunciato infatti danni per circa 300. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lupo imprese agricole devastate danni per 300mila euro a ravenna

© Ilrestodelcarlino.it - Lupo, imprese agricole devastate: “Danni per 300mila euro a Ravenna”

Imprese agricole più moderne, quasi 4mila con Fondo Innovazione - 000 le imprese agricole che grazie ai 300 milioni di euro del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura, istituito dal Ministero competente e gestito da Ismea, hanno potuto acquistare ... Come scrive ansa.it