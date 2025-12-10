Lupin Netflix rivela la data di uscita della quarta parte
Netflix ha annunciato la data di uscita della quarta parte di Lupin, la serie che vede protagonista Omar Sy nel ruolo del ladro gentiluomo. Dopo quasi due anni dall’ultima stagione, i fan possono finalmente prepararsi al nuovo capitolo della celebre storia, che promette ancora suspense e colpi di scena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso ritorno di Lupin.
Netflix annuncia il ritorno di Lupin sulla piattaforma streaming. Cosa succederà al ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy? A quasi due anni di distanza dall’uscita degli ultimi episodi di Lupin, Netflix aggiorna è fan sull’arrivo della quarta parte della serie. Le riprese della prossima stagione sono iniziate a maggio 2025 e si sono concluse a . 🔗 Leggi su 2anews.it
Furto al Louvre, «Lupin» diventa realtà: i ladri copiano la serie Netflix e la polizia brancola nel buio
Lupin 4: svelata la data di uscita su Netflix
Ecco il primo poster ufficiale della quarta serie di LUPIN. In arrivo su Netflix nell'autunno del 2026. #Lupin #Netflix Vai su Facebook
Bonjour! Il nostro ladro francese preferito è ufficialmente tornato per la quarta parte di LUPIN. In arrivo su Netflix nell'autunno del 2026. Vai su X
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it