L’uomo e il robot si sfidano sul ring | il combattimento tra l’umanoide e il Ceo diventa virale

Un combattimento tra uomo e robot diventa virale, con il CEO di EngineAI che sfida il robot umanoide T800 sul ring. L'evento, che ha attirato l'attenzione sui progressi della robotica, mette in evidenza le capacità e i limiti delle tecnologie emergenti nel campo della intelligenza artificiale e della robotica avanzata.

Il Ceo della EngineAI, azienda che si occupa di sviluppo nel campo della robotica, ha voluto mettere alla prova la forza del robot umanoide T800. Così Zhao Tongyang ha deciso di salire sul ring e provare a sfidare la macchina. Protetto da delle protezioni imbottite, il Ceo ha provato a contrastare il robot, ma senza successo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’uomo e il robot si sfidano sul ring: il combattimento tra l’umanoide e il Ceo diventa virale

