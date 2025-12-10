L’uomo come progetto | la lezione di Landsberg oggi

L’Introduzione all’antropologia filosofica di Paul-Ludwig Landsberg, recentemente pubblicata in italiano, offre l’opportunità di riscoprire un pensatore innovativo e ancora poco conosciuto del Novecento. La sua riflessione sull’uomo come progetto apre nuove prospettive sul senso dell’esistenza e sulla complessità dell’identità umana, mantenendo un’attualità sorprendente.

La pubblicazione in italiano dell’Introduzione all’antropologia filosofica di Paul-Ludwig Landsberg consente di riscoprire uno dei pensatori più originali e tragicamente trascurati del Novecento. Nato nel 1901, Landsberg fu allievo di Edmund Husserl e, soprattutto, di Max Scheler, e trovò un riferimento decisivo in Romano Guardini, che lo sostenne dopo la sua conversione al cattolicesimo. Già . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it