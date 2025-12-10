L’uomo che aveva aggredito Ariana Grande sul red carpet di Wicked | For Good è stato cacciato dal concerto di Lady Gaga in Australia

Johnson Wen, l’uomo che aveva aggredito Ariana Grande sul red carpet di “Wicked: For Good”, è stato allontanato da un concerto di Lady Gaga in Australia. Pochi giorni dopo aver trascorso del tempo in carcere per l’aggressione a Singapore, l’individuo è stato rimosso dall’evento musicale, continuando così a suscitare attenzione mediatica.

Poche settimane dopo essere finito in carcere per aver aggredito Ariana Grande su un red carpet a Singapore, Johnson Wen è stato cacciato da un concerto di Lady Gaga in Australia. Alcuni video su X e Instagram da altri fan al Mayhem Ball, mostrano il ventiseienne intento a discutere con il personale di sicurezza, prima che questi lo scortino fuori dal Suncorp Stadium di Brisbane. Il concerto non era ancora iniziato al momento della sua uscita forzata. Nei filmati, si sentono i fan di Gaga gridare a gran voce: «Portatelo fuori di qui!» e «Quello è il tizio che ha placcato Ariana!». Poco dopo, lo stesso Wen ha raccontato, in un Instagram Story: «Sono stato cacciato dal concerto di Lady Gaga!». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it