L' Università di Catania presenta ConneCT | un ponte tra mondo accademico e produttivo

L'Università di Catania introduce ConneCT, un'iniziativa volta a connettere il mondo accademico con il settore produttivo. Attraverso la valorizzazione dei laboratori di telecomunicazioni e il coinvolgimento di enti pubblici, privati, aziende e centri di ricerca in Sicilia, si punta a creare opportunità di collaborazione e sviluppo condiviso.

