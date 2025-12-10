L' Università di Catania presenta ConneCT | un ponte tra mondo accademico e produttivo
L'Università di Catania introduce ConneCT, un'iniziativa volta a connettere il mondo accademico con il settore produttivo. Attraverso la valorizzazione dei laboratori di telecomunicazioni e il coinvolgimento di enti pubblici, privati, aziende e centri di ricerca in Sicilia, si punta a creare opportunità di collaborazione e sviluppo condiviso.
Valorizzare le attrezzature e le competenze dei laboratori di telecomunicazioni dell’Università di Catania, creando occasioni di incontro tra il mondo accademico e quello produttivo, e coinvolgendo enti pubblici e privati, aziende e centri di ricerca attivi in Sicilia: sono questi gli obiettivi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
