L' Unione dei comuni | Possibili disagi per lo sciopero di venerdì 12
L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina segnala possibili disagi a causa dello sciopero generale previsto per venerdì 12 dicembre. La protesta potrebbe influire sulle attività della Asl Toscana sud est, interessando i servizi e le quotidianità dei cittadini di Beturgense.
L'unione montana dei comuni della Valtiberina avverte i cittadini biturgensi dello sciopero generale che si terrà venerdì 12 dicembre: "Possibili variazioni alle attività della Asl Toscana sud est".La nota della AslSciopero nazionale generale del personale di tutti i comparti, proclamato dal.
