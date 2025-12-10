Lunario per sonnambuli - 2° round

Il 16 dicembre 2025 alle 18.30, Angolo Cottura ospiterà la seconda presentazione del “Lunario per Sonnambuli” di Zaelia Bishop, edito da Edizioni Esperidi. L'evento segna il secondo appuntamento dedicato a questa opera, offrendo un'occasione per scoprire le tematiche e le peculiarità di questa pubblicazione.

Il 16 dicembre 2025 alle ore 18.30 Angolo Cottura ospiterà la seconda presentazione del “Lunario per Sonnambuli” di Zaelia Bishop, edito da Edizioni Esperidi. Questo secondo round includerà anche la serie “Pyramidion” in una tiratura di 50 copie serigrafate, e sarà un viaggio corale e collettivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it