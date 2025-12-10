Luminarie in piazza non conformi e smontate | installato albero di Natale tradizionale
L'Amministrazione comunale di Fasano comunica che sono state avviate le operazioni di smontaggio delle luminarie installate in Piazza Ciaia per il Natale, a seguito di segnalazioni riguardanti la conformità dell'installazione e la presenza di un albero di Natale tradizionale.
FASANO - L'Amministrazione comunale di Fasano rende noto alla cittadinanza l'avvio immediato delle operazioni di smontaggio dell'installazione luminosa precedentemente collocata in Piazza Ciaia in occasione delle festività natalizie.Questo perché quanto installato dalla ditta Faniuolo non era. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Smontaggio luminarie in Piazza Ciaia: non conformità progettuale e installazione di Albero di Natale tradizionale - L'Amministrazione Comunale di Fasano rende noto alla cittadinanza l'avvio immediato delle operazioni di smontaggio dell'installazione luminosa ... Secondo osservatoriooggi.it
Le luminarie di Natale a Napoli si accendono in ritardo: fischi della folla in piazza Municipio - L’accensione dell’albero in piazza Municipio e, di conseguenza, di tutte le altre luminarie natalizie installate a Napoli, era prevista per le ore 18. Lo riporta fanpage.it
Natale a #ReggioCalabria, le FOTO delle luminarie a Piazza de Nava Vai su Facebook
