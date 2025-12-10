L’Umbria si accende Folla in centro a Perugia per la Fiamma Olimpica | Meglio della Champions

L’Umbria si anima con l’arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia, accolto da una folla entusiasta in piazza IV novembre. Il tedoforo Lamberto Boranga, ex calciatore e medico di 83 anni, ha portato simbolicamente il fuoco verso le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026, suscitando emozioni e entusiasmo tra i presenti.

Una folla emozionata ha festeggiato in piazza IV novembre l’arrivo della Fiamma Olimpica in viaggio verso le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026 portata dal tedoforo Lamberto Boranga, ottantatreenne ex calciatore e medico che ha partecipato anche ai campionati europei master di atletica leggera. L’ex portiere ha accompagnato la fiaccola nell’ultimo tratto della tappa di giornata tra gli applausi di una piazza in festa. "Sono emozionato, come se avessi giocato con Real, Barcellona e Juve", ha dichiarato prima dell’accensione del braciere. Dalle 17 il centro storico si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, dando vita a una celebrazione che ha coinvolto cittadini, famiglie, associazioni e società sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it