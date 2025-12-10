Lulu Guinness regina d' eccentricità sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi
Lulu Guinness, celebre stilista britannica, sorprende ancora una volta con la sua originalità. A 65 anni, decide di sposarsi per la seconda volta indossando un abito da sposa fuori dagli schemi, confermando che l’eleganza e l’audacia si perfezionano con l’età. Un esempio di come il stile possa evolversi e rimanere unico nel tempo.
