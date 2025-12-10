Luino offre un aiuto a un anziano per le faccende domestiche e gli ruba gli ori | denunciata con un complice

A Luino, un'anziana si è offerta di aiutare un uomo nelle faccende domestiche, ma ha approfittato della sua fiducia per rubargli gioielli di valore, tra cui la fede nuziale. La donna, denunciata con un complice, ha tradito la sua promessa di assistenza, lasciando dietro di sé un senso di tradimento e inganno.

Luino (Varese), 10 dicembre 2025 – Si era offerta con un sorriso di “dare una mano” nelle faccende domestiche, ma dietro quella disponibilità si nascondeva un tradimento feroce: mentre aiutava un anziano residente nel centro di Luino, gli avrebbe sottratto i gioielli più preziosi, compresa la fede nuziale, simbolo di una vita intera. La Polizia di Stato di Luino ha denunciato una donna e un giovane complice: secondo gli investigatori, sarebbero loro i responsabili del furto e della ricettazione dei preziosi monili in oro appartenenti all’anziano. A metà novembre l’uomo, sconvolto, si era presentato all’Ufficio Denunce del Settore Polizia di Frontiera raccontando di aver scoperto la sparizione di quattro gioielli dal valore affettivo incalcolabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luino, offre un aiuto a un anziano per le faccende domestiche e gli ruba gli ori: denunciata con un complice

