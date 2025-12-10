Luigi Mangione il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato mostrati al processo per l’omicidio Thompson

È stato diffuso un video inedito dell’arresto di Luigi Mangione, avvenuto un anno fa in un McDonald’s in Pennsylvania. L’immagine mostra i momenti del fermo del sospettato, coinvolto nell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, avvenuto a New York il 4 dicembre 2024. Il filmato viene presentato nel corso del processo, con dettagli sui piani di fuga dell’indagato.

(LaPresseAp) Il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione è stato diffuso ieri a New York, a un anno esatto dal fermo, da parte di due agenti di polizia in un McDonald's in Pennsylvania, dell'uomo sospettato di aver ucciso l' amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson, a New York, il 4 dicembre 2024. Il filmato, girato con una bodycam indossata da un poliziotto, mostra due agenti avvicinarsi a Mangione mentre è seduto a un tavolo con una mascherina medica. Il ragazzo, che indossava un berretto arancione ruggine e un cappotto nero, dichiarò di chiamarsi Mark Rosario. I suoi avvocati sostengono che la polizia non ha letto correttamente a Mangione i suoi diritti costituzionali prima del suo arresto e ha perquisito i suoi effetti personali senza un mandato.