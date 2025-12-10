Luigi Mangione il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato mostrati al processo per l’omicidio Thompson
È stato diffuso un video inedito dell’arresto di Luigi Mangione, avvenuto un anno fa in un McDonald’s in Pennsylvania. L’immagine mostra i momenti del fermo del sospettato, coinvolto nell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, avvenuto a New York il 4 dicembre 2024. Il filmato viene presentato nel corso del processo, con dettagli sui piani di fuga dell’indagato.
(LaPresseAp) Il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione è stato diffuso ieri a New York, a un anno esatto dal fermo, da parte di due agenti di polizia in un McDonald’s in Pennsylvania, dell’uomo sospettato di aver ucciso l’ amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson, a New York, il 4 dicembre 2024. Il filmato, girato con una bodycam indossata da un poliziotto, mostra due agenti avvicinarsi a Mangione mentre è seduto a un tavolo con una mascherina medica. Il ragazzo, che indossava un berretto arancione ruggine e un cappotto nero, dichiarò di chiamarsi Mark Rosario. I suoi avvocati sostengono che la polizia non ha letto correttamente a Mangione i suoi diritti costituzionali prima del suo arresto e ha perquisito i suoi effetti personali senza un mandato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Respinte le accuse di terrorismo per Luigi Mangione, cosa cambia ora
Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco
"San Luigi". A Bologna spunta un poster che celebra il killer Mangione: "Solita sinistra che fomenta odio"
Un video ripreso dalla bodycam dei poliziotti, e diffuso solo ora, mostra la prima interazione tra un agente di polizia e Luigi Mangione all'interno di un McDonald's ad Altoona, in Pennsylvania Vai su X
Un video ripreso dalla bodycam dei poliziotti e diffuso solo ora, mostra la prima interazione tra un agente di polizia e Luigi Mangione all'interno di un McDonald's ad Altoona, in Pennsylvania Vai su Facebook
Luigi Mangione, la polizia pubblica il video dell'arresto ripreso dalle bodycam: «Mi chiamo Mark Rosario» - Le autorità americane hanno diffuso il video di quando gli agenti hanno fermato Luigi Mangione, il killer dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare, in un McDonald ... leggo.it scrive
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it