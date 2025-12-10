lui non vuole riconoscere il figlio e lei lo gambizza 26enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un giovane di 26 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver gambizzato un uomo. La vicenda è legata a una disputa per il riconoscimento di un figlio, con la donna coinvolta che avrebbe agito in risposta al rifiuto dell’uomo di riconoscere il bambino.

Una sorta di vendetta per “punire” l’uomo che si era rifiutato di riconoscere il figlio che lei diceva di aspettare. È il quadro ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile di Bari, coordinati dalla Procura, a carico di una 26enne barese ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La donna è accusata di aver attirato l’ex compagno in casa con un pretesto, l’8 marzo scorso, e di avergli sparato alle gambe al termine di un litigio. Secondo quanto emerge dagli atti, la relazione tra i due era durata circa un mese ed era già terminata quando lei aveva comunicato all’uomo, un 46enne con un matrimonio alle spalle, di essere incinta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it