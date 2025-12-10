Lui è già libero io vivo nel terrore | parla la parrucchiera di Verbania aggredita con l' acido

Una parrucchiera di Verbania racconta l'aggressione che l'ha colpita, descrivendo un gesto di violenza estrema. L'uomo coinvolto avrebbe tentato di buttarle l'acido negli occhi, un episodio che ha sconvolto l'intera comunità e sollevato importanti questioni sulla sicurezza e la protezione delle vittime di violenza.

“Lui cercava proprio di buttarmi negli occhi l'acido, ha cercato con tutte le forze di aprirmi gli occhi e gettarmi l'acido”.Inizia così l'intervista al Tg1 Gisella Boldini, la parrucchiera aggredita con l'acido nel suo negozio dall'ex a Verbania. L'aggressione quasi esattamente un anno fa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

