L' Ue punta a congelare definitivamente gli asset russi prima del vertice

L’Unione europea si prepara a consolidare le misure di congelamento degli asset russi, con una possibile proroga sine die delle sanzioni già questa settimana. La decisione arriva in vista del vertice dei leader del 18-19 dicembre, durante il quale si discuterà anche dei finanziamenti all’Ucraina. Un passo volto a rafforzare le strategie di pressione e supporto nella crisi in corso.

L’ Unione europea è pronta ad accelerare sulla proroga sine die delle sanzioni che congelano i beni russi in Europa, e potrebbe farlo già questa settimana, prima del summit dei leader del 18-19 dicembre che dovrà decidere sui finanziamenti all’ Ucraina. L’idea, riportata dal Financial Times, sarebbe quella di aggirare il probabile veto ungherese approvando la proroga permanente con una decisione. 🔗 Leggi su Feedpress.me