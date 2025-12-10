L' Ue punta a congelare definitivamente gli asset russi prima del vertice
L’Unione europea si prepara a consolidare le misure di congelamento degli asset russi, con una possibile proroga sine die delle sanzioni già questa settimana. La decisione arriva in vista del vertice dei leader del 18-19 dicembre, durante il quale si discuterà anche dei finanziamenti all’Ucraina. Un passo volto a rafforzare le strategie di pressione e supporto nella crisi in corso.
