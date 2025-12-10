L’Ue e il piano Trump | L' indignazione è immotivata dice Niall Ferguson

Niall Ferguson commenta la reazione europea al nuovo piano strategico americano, sottolineando che l’indignazione appare sproporzionata e immotivata. Lo storico evidenzia l’importanza dell’Europa nel contesto globale e rassicura sui contenuti riguardanti Ucraina, Medio Oriente e Cina, ritenendoli coerenti con gli interessi e le priorità internazionali.

“Buona parte dell’indignazione provocata dal nuovo documento sulla Strategia nazionale americana è immotivata”, dice al Foglio lo storico e saggista Niall Ferguson: “L’Europa è al secondo posto dopo ‘l’emisfero occidentale’ (il continente americano, ndr) per ordine di importanza: i dettagli sull’Ucraina non mi sembrano troppo controversi e nemmeno quelli su medio oriente o Cina. Qualche frase riciclata dal discorso di J. D. Vance a Monaco a febbraio non è poi così grave in un documento chiaramente scritto da molte persone”. A dire il vero il documento sulla Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti pubblicato venerdì è piombato sull’Europa come un’esplosione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Ue e il piano Trump: "L'indignazione è immotivata", dice Niall Ferguson

