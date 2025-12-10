Ludovica dalla filosofia al coding | Non ho rinnegato i miei studi ma ho scoperto la mentalità da programmatrice

Ludovica ha trasformato il suo percorso accademico in una nuova sfida, passando dalla filosofia al coding. Pur mantenendo la formazione universitaria, ha scoperto di aver bisogno di sviluppare una mentalità più pratica e orientata al mondo del lavoro, acquisendo competenze tecniche che le permettano di affrontare con successo il settore tech.

L'università le aveva dato un'alta formazione, ma si è ressa conto che mancava un pezzo importante per poter riuscire ad avere competenze solide per il mondo del lavoro. Meno del 18% dei giovani italiani ha fiducia nell’attuale sistema formativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ludovica dalla filosofia al coding: «Non ho rinnegato i miei studi, ma ho scoperto la mentalità da programmatrice»

?La redazione segnala? Discussione a partire dal numero XIX (2024), 1 di "Filosofia Italiana", Sul pensiero tragico nel Novecento italiano, a cura di Ludovica Boi e Emiliano Corriero Partecipano: Gianluca Garelli e Sergio Givone 1 dicembre 2025 Sala Fe - facebook.com Vai su Facebook

Ludovica dalla filosofia al coding: «Non ho rinnegato i miei studi, ma ho scoperto la mentalità da programmatrice» - L'università le aveva dato un'alta formazione, ma si è ressa conto che mancava un pezzo importante per poter riuscire ad avere competenze solide per il mondo del lavoro. Riporta vanityfair.it