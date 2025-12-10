Ludogorets Razgrad-PAOK Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il match tra Ludogorets Razgrad e PAOK Salonicco, valido per la sesta giornata dell'Europa League, si disputa il 12 novembre 2025 alle 18:45. Le due squadre, entrambe in corsa per qualificarsi alla fase playoff, si sfidano in un incontro cruciale per il proseguimento della competizione. Ecco formazioni, quote e pronostici.
Il Ludogorets ospita il Paok Salonicco per la giornata 6 del girone unico di Europa League, con le due squadre che sono in lotta per rientrare tra le prime 24 e accedere alla fase playoff. Partiamo dai padroni di casa del Ludogorets che sono tornati a vincere nel torneo superando per 3-2 in casa gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Ludogorets vs PAOK – 11 Dicembre 2025 - Allo Huvepharma Arena di Razgrad, il 11 Dicembre 2025 alle 18:45, va in scena un confronto cruciale di UEFA Europa League. Scrive news-sports.it
