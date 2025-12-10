Luciano Caldari 100 anni Da sabato 60 opere racconteranno la sua storia

In occasione del centenario della nascita di Luciano Caldari, Cesena rende omaggio al pittore con la mostra ‘Luciano Caldari 1925–2025’. L’esposizione, organizzata dalla figlia Francesca Caldari, sarà inaugurata sabato 13 dicembre alle 17, e presenta 60 opere che raccontano la sua vita e il suo percorso artistico.

La città di Cesena rende omaggio al pittore Luciano Caldari nel centenario della nascita con la mostra ‘Luciano Caldari 1925–2025’, organizzata dalla figlia Francesca Caldari, che sarà inaugurata sabato 13 dicembre, alle 17, a cento anni dal giorno in cui l’artista venne al mondo a Savignano sul Rubicone, il 13 dicembre 1925. L’esposizione si articolerà in due sale del Palazzo del Ridotto, la Galleria al piano terreno e la Sala Sigfrido Sozzi al primo piano, con un allestimento curato da Romagna Fiere di Forlì che prevede pannelli espositivi e un’illuminazione studiata con faretti professionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luciano Caldari 100 anni. Da sabato 60 opere racconteranno la sua storia

Concerti gospel, la pittura di Luciano Caldari e il documentario "Il granaio della memoria": Savignano si prepara all'Immacolata

Le celebrazioni del centenario. Luciano Caldari, sessanta quadri raccontano la storia di un artista

Cesena omaggia il grande pittore romagnolo con la retrospettiva "Luciano Caldari 1925-2025"

Luciano Caldari, centenario al via. Con Alberto Sughi e Giovanni Cappelli fu protagonista della “scuola cesenate”, attiva nel dopoguerra Leggi l'articolo: - facebook.com Vai su Facebook

Luciano Caldari 100 anni. Da sabato 60 opere racconteranno la sua storia - L’esposizione si terrà nelle due sale del Palazzo del Ridotto fino al 25 gennaio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it