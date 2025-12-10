Luce musica e mercatini Piace il ’format’ natalizio
Con l’arrivo di dicembre, i mercatini di Natale tornano a riempire piazze e centri storici, offrendo un’atmosfera magica fatta di luci, musica e tradizione. Questo format natalizio si conferma uno degli appuntamenti più amati della stagione invernale, attirando visitatori di tutte le età desiderosi di immergersi nello spirito festivo.
Grande esordio ieri a Pontremoli dei mercatini di Natale. Un'esperienza che ha coinvolto i sensi dei visitatori e l'atmosfera che si respira nei mercatini è uno degli elementi che più contribuiscono al loro successo. Le vie illuminate, la musica di sottofondo e il profumo di vin brulé hanno un contesto nelle piazze storiche che ha invitato alla sosta e alla scoperta.
Verdi Jazz Orchestra riporta la luce. Un viaggio nella grande musica
LUCE: “La mia musica nasce dalla malinconia, ma diventa forza” | INTERVISTA
Dalla musica alle tele di Caravaggio, la luce al centro di 'Ferrara delle scienze'
Sospesi, in biblico nello spazio tra il buio e la luce, tra la musica e il silenzio, spettatori e ballerini di "Caravaggio" vivono e respirano la stessa impalpabile emozione in chiaroscuro - facebook.com Vai su Facebook
Luce, musica e mercatini. Piace il ’format’ natalizio - Pontremoli accende vie e piazze con attrazioni per i bambini ed enogastronomia. lanazione.it scrive
