Lucca tra Napoli e Milan | Moretto svela le condizioni dello scambio
Lorenzo Lucca, giovane talento del calcio italiano, al centro di importanti voci di mercato, con Napoli e Milan principali contendenti. In questo articolo, Moretto svela le condizioni e gli aspetti chiave dello scambio, offrendo un approfondimento sulle trattative e il futuro del calciatore. Un'analisi utile per capire le mosse dei grandi club e le potenziali evoluzioni della situazione.
Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere uno dei temi più discussi del
Manchester City-Napoli, le probabili formazioni di Champions: ancora fuori Lucca e Lang?
Napoli, contro il Pisa torna Lucca al centro dell'attacco. De Bruyne e Di Lorenzo dal 1'
Napoli – Pisa, Conte stupisce tutti: non solo Lucca, pronto il grande ritorno
Due squadre italiane interessate a Lucca, il Napoli può lasciarlo partire già a gennaio secondo Sky
Il futuro di Lucca tutto da scrivere: potrebbe salutare il Napoli già a gennaio
Lucca-Milan, Moretto: "Ad Allegri piace molto, si studia scambio con Loftus. Il punto..." - Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della possibile cessione di Lorenzo Lucca a gennaio da parte del Napoli.
