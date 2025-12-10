Lucca gioca con la città Sabato in omaggio il libro-gioco per tutta la famiglia a tema lucchese
Sabato 13 dicembre, arriva “Lucca gioca con la città”, un coinvolgente libro-gioco gratuito dedicato alle famiglie. Un’attività divertente e educativa che trasforma Lucca in un’area di avventure e scoperta, perfetta per celebrare il Natale in modo originale e condiviso.
Il Natale è alle porte e quale modo migliore di festeggiare se non con un gioco da condividere con tutta la famiglia? Sabato 13 dicembre, insieme al nostro quotidiano, arriva “ Lucca gioca con la città ”, un libro gioco da ritagliare che trasforma Lucca in una grande avventura. Quattro giochi a tema lucchese, creati dall’illustratore Pier Luigi Puccini, per divertire grandi e piccini in questi giorni di festa. Il regalo si compone di un tabellone bifacciale, carte e pedine personalizzate, tutto ciò che serve per divertirsi con i giochi: nella scatola troverete “ Il viaggio del Volto Santo “, un gioco dell’oca lucchese, dove i giocatori seguono il Volto Santo da San Frediano a San Martino; “ Un giro di Mura “, un gioco in cui si percorre un circuito tra i monumenti lucchesi, sfidando gli avversari in una frenetica corsa in bicicletta; “ Pantera “, un gioco di carte basato sui colori, dove la velocità e i riflessi contano per vincere la sfida; e infine “ La Disfida dei Terzieri “, un gioco strategico in cui tre giocatori si sfidano per dominare i terzieri di Lucca e accumulare Zecchini d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gioca Hojlund contro il Pisa, Lucca fa come le stelle: resta a guardare
Psv Napoli, Conte a Sky: «Lucca ha un’opportunità importante, approccio fondamentale. McTominay? Gioca e va benissimo così»
Hojlund non recupera, Lucca bocciato, Conte se la gioca con Neres falso nueve (Repubblica)
Regione, Asl e Lucca Crea uniti contro il gioco d’azzardo Cresce il Toscana il numero dei giovanissimi che giocano d'azzardo. In 4 anni la percentuale di ragazzi tra i 15 ed i 19 anni che ha giocato almeno una volta l'anno è salita dal 42 al 54%.... - facebook.com Vai su Facebook
Vertice con Comanducci. La mossa del centrodestra lanazione.it
Il Comune destina il cinque per mille a ’Il Ponte’ ilrestodelcarlino.it
L’Europa deve ripensarsi o ci attenderanno anni ancora più frustranti ilfoglio.it
"Fondatori d’impresa" con tre big. Basagni, Bernini e Mercati nel libro che celebra i Cavalieri del Lavoro lanazione.it
Magia ad Assisi. Percorso di pace con Ranocchia lanazione.it
Striscia La Notizia, confermata la storica inviata: “Mi metterò in gioco” screenworld.it