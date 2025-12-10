Luca e Paolo smontano la sinistra Se si comincia a dire a te non parlo

Luca e Paolo analizzano le criticità della sinistra, evidenziando le contraddizioni e le incoerenze nel panorama politico italiano. Con il loro stile pungente, il duo smonta alcune posizioni e atteggiamenti, offrendo una lettura ironica e critica delle dinamiche politiche attuali, in contrasto con le linee del governo Meloni.

Nonostante la distanza siderale con le istanze portate avanti dal governo Meloni, il duo comico Luca e Paolo ha deciso di mostrare tutte le contraddizioni della sinistra. Durante l’ultima puntata di Di Martedì’, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Giovanni Floris su La7, si parla del Passaggio al Bosco, la casa editrice boicottata da alcune personalità della sinistra mediatica e politico. Il motivo? La promozione di alcuni libri che si ispirano alla storia fascista o, addirittura, neonazista. "Ancora una polemica - hanno esordito così i due comici genovesi a DiMartedì da Giovanni Floris -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Luca e Paolo smontano la sinistra. "Se si comincia a dire a te non parlo..."

