Luca Argentero ferito sul letto d' ospedale il figlio Noè si spaventa | ma è una scena di Doc 4

C'è anche Cristina Marino nel cast di "Doc 4". La moglie di Luca Argentero, è la novità del cast della quarta stagione, in onda nella primavera del 2026. Le riprese sono iniziate a fine agosto tra Torino e Roma e proseguiranno fino a febbraio del nuovo anno.Parlando di "Doc 4" Cristiana Marino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Cristina Marino spoilera | Luca Argentero in ospedale malconcio e ferito in Doc 4 nostro figlio si è spaventato - Zazoom Social News

Cristina Marino spoilera: “Luca Argentero in ospedale, malconcio e ferito in Doc 4, nostro figlio si è spaventato” - L'attrice ha accompagnato i figli sul set della serie di Rai1 e ha raccontato che Luca Argentero era malconcio in un letto d'ospedale. fanpage.it scrive

Luca Argentero tra carriera, famiglia e nuovi progetti: “Con Sinner e le ATP a Torino stiamo vivendo un sogno” - Lungo anno di lavoro per l’attore torinese tra film e serie tv: “Quando leggo una storia che mi entusiasma, riscopro la magia di questo mestiere” ... Come scrive torinoggi.it

L'8 dicembre per tradizione si fa l'albero di Natale. E voi con quale attore l'avreste voluto fare? #fiction #rai #mediaset #lucargentero #marcobocci Vai su Facebook

Luca Argentero ora produce bevande analcoliche: appena lanciato un vino dealcolato per approfondire leggi l'articolo qui: Vai su X